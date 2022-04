72-jährigen Radfahrer mit Messer attackiert: Festnahme

Mettmann (dpa/lnw)

Ein 72 Jahre alter Mann ist am Samstag in Ratingen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden - offenbar weil er mit seinem Rad mit Anhänger einen Gehweg benutzt hatte. Wie die Polizei in Mettmann am Montag mitteilte, konnte kurz darauf ein 59-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Von dpa