7500 Kritiker der Corona-Politik ziehen durch Innenstadt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Tausende Gegner von Corona-Maßnahmen sind in Düsseldorf auf die Straße gegangen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl am Samstag auf mehr als 7500, angemeldet waren nur 3500. Die Demonstranten hielten Pappschilder und Plakate in die Höhe, auf denen Slogans wie «Grundrechte sind keine Privilegien» und «Impfzwang? Nein! Danke!» standen. Die Kritiker der Corona-Politik betonten, dass Selbstbestimmung die Grundlage einer liberalen Demokratie sei.

Von dpa