76-Jähriger versucht Ehefrau im Schlaf zu erschlagen

In der Nacht zum Mittwoch hat ein 76-Jähriger in Krefeld versucht, seine ein Jahr ältere Ehefrau mit einer Bronzestatue im Schlaf zu erschlagen.

Die Frau habe leicht verletzt überlebt und die Polizei angerufen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung. Der 76-jährige Deutsche leidet laut Mitteilung an einer psychischen Erkrankung. Er wurde festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zum Zeitpunkt der Attacke seien beide in der gemeinsamen Wohnung gewesen. Es werde geprüft, ob gegen den Mann wegen des versuchten Tötungsdeliktes ein Strafprozess eröffnet werden kann, hieß es.