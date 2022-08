77-Jähriger mit Fahrrad tot auf Straße gefunden

Passanten haben am Sonntagabend in Willich-Anrath (Kreis Viersen) einen leblosen Mann auf einer Straße gefunden.

Der 77-Jährige lag mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Trotz eingeleiteter Reanimation konnten die Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen. Zunächst war noch unklar, ob der Mann an einem Unfall oder an einer medizinischen Ursache starb. Die Polizei bittet nun um Hinweise.