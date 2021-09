77 Jahre alte Frau stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Fröndenberg/Ruhr im Kreis Unna ist eine 77 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Sie wurde am Donnerstagabend tot gefunden, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Ihr 81 Jahre alter Lebensgefährte und ein 38 Jahre alter Ersthelfer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige hatte dem Mann geholfen, aus dem brennenden Haus zu kommen, hieß es. Die Brandursache und weitere Details waren am Freitag noch unklar.