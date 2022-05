81-Jähriger stirbt bei Autounfall - Drei Schwerverletzte

Der Mann ist laut einer Polizeimeldung in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto beim Linksabbiegen an einer Kreuzung mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Der 81-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. In dem zweiten Fahrzeug wurden der 19 Jahre alte Fahrer und zwei auf der Rückbank sitzende Insassen (22 und 17 Jahre alt) schwer verletzt in Kliniken gebracht. Der 19 Jahre alte Beifahrer erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus nach der Erstversorgung wieder verlassen. Ein Ersthelfer erlitt am Unfallort einen Schock.