83-Jährige von Bus angefahren: Lebensgefährlich verletzt

Eine 83-Jährige ist in der Dürener Innenstadt von einem Bus angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Die Fußgängerin habe am Donnerstagmorgen an einer Ampel die Straße überqueren wollen, ein zeitgleich abbiegender Busfahrer habe sie aber nach aktuellen Erkenntnissen übersehen und mit dem Fahrzeug angefahren, teilte die Polizei mit. Die Seniorin stürzte und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Um die Unfallstelle kam es zwischenzeitig zu Verkehrsbehinderungen.