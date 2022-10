84-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Eine Seniorin ist in Horstmar im Kreis Steinfurt auf ihrem Pedelec von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.

Die 84-Jährige sei am Mittwoch auf dem Schutzstreifen am rechten Straßenrand unterwegs gewesen, als eine 87-jährige Autofahrerin aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf den Schutzstreifen geriet und mit der Radfahrerin zusammenstieß, teilte die Polizei mit. Die 84-Jährige stürzte und starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Unfallstelle blieb zwischenzeitig gesperrt.