84-Jährige schubst Trickdieb aus Wohnung

Die Frau hatte den Mann schon in die Wohnung gelassen, wie die Polizei am Mittwoch erklärte. Der Mann gab an, das Rohr am Waschbecken auf Dichtigkeit zu prüfen und sagte der Frau, sie solle auch die Dusche aufdrehen. An dem Punkt erinnerte sich die Frau an diese kriminelle Masche. Beherzt stellte sie sich vor den Mann, verwies ihn der Wohnung und half mit Schubsen nach. Und plötzlich rannte außerdem eine Frau aus der Wohnung, welche die 84-Jährige bis dahin nicht bemerkt hatte. Die Unbekannte hatte eine Schmuckschatulle gefunden. Gestohlen war nichts - wohl weil die Seniorin so energisch war.