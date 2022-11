89-Jähriger verursacht Unfall und fährt verletzt weiter

Erkrath (dpa/lnw)

Ein 89-Jähriger hat am Samstag in Erkrath bei Düsseldorf einen Unfall verursacht und ist danach schwer verletzt weitergefahren. Der Senior bog laut Polizeimitteilung an einer Kreuzung nach links ab und rammte dabei eine vorfahrtsberechtigte 66 Jahre alte Autofahrerin in ihrem Fahrzeug. Dieses kippte auf die Seite, die Fahrerin wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von dpa