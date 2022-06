9-Euro-Ticket: Deutsche Bahn meldet hohes Fahrgastaufkommen

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen hat das 9-Euro-Ticket auch am zweiten Wochenende nach Einführung für mitunter volle Züge gesorgt. «Wie erwartet gibt es ein hohes Fahrgastaufkommen entlang touristischer Strecken», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag in Berlin. Der Zugverkehr laufe stabil.

Von dpa