90-Jähriger wird bei Unfall in Auto eingeklemmt und stirbt

Coesfeld (dpa/lnw)

Ein 90 Jahre alter Autofahrer ist am Montagvormittag auf einer Bundesstraße bei Coesfeld mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann an einer Kreuzung ohne zu bremsen in die vorfahrtsberechtigte B474 eingefahren. Dort kollidierte er mit dem Wagen einer 61 Jahre alten Autofahrerin. Der 90-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Von dpa