900 Hühner sterben wegen abgeschalteter Klimaanlage

Hünxe (dpa/lnw)

In einem Hühnerstall in Hünxe nördlich von Duisburg hat ein Unbekannter die Lüftung ausgeschaltet und so rund 900 Tiere qualvoll sterben lassen. Lediglich 30 Hühner hätten überlebt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Besitzer habe am Sonntagabend festgestellt, dass die Lüftung des Stalls im Laufe des Tages absichtlich von der Stromzufuhr getrennt wurde. Die Luken, durch die die Hühner eigentlich ins Freie gekonnt hätten, habe der unbekannte Täter verschlossen. Dadurch seien die Tiere in ihrem Stall qualvoll erstickt.

Von dpa