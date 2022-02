91-Jährige fährt mit Auto durch Eingangstür in Gartencenter

Rheda-Wiedenbrück (dpa)

Eine 91-Jährige ist in Rheda-Wiedenbrück mit dem Auto durch die Eingangstür in ein Gartencenter gefahren. Die Ursache war zunächst noch unklar. Der Wagen prallte auf eine Kasse mit dazugehörigem Einkaufsband, die dabei um wenige Meter nach hinten geschoben wurde, wie die Polizei in Gütersloh mitteilte. Eine an der Kasse wartende 61-jährige Kundin wurde bei dem Vorfall am Donnerstagnachmittag leicht am Bein verletzt.

Von dpa