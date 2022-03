91-Jähriger im Gartenteich ertrunken

Iserlohn (dpa/lnw)

Ein 91 Jahre alter Mann ist in seinem Gartenteich in Iserlohn ertrunken. Der Rentner habe am Sonntagnachmittag zunächst Sträucher und Pflanzen geschnitten und sich dann dem Teich in seinem Garten gewidmet, sagte ein Polizeisprecher des Märkischen Kreises am Montag. Die «Bild»-Zeitung hatte berichtet.

Von dpa