93-Jährige bricht mit E-Rollstuhl durch Schaufensterscheibe

Glück im Unglück hat eine 93-jährige Frau in Nettetal am Niederrhein gehabt, als sie mit ihrem Elektro-Rollstuhl durch die Schaufensterscheibe eines Hauses gebrochen ist.

Nahe eines Hauseingangs habe die Frau rückwärts fahren wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Statt des Rückwärtsgangs legte die Frau versehentlich den Vorwärtsgang an ihrem Fahrzeug ein, so dass sie auf die Scheibe zufuhr und durch diese krachte. Neben einem gehörigen Schrecken erlitt die Seniorin bei dem Unfall am Donnerstag den ersten Einschätzungen nach nur leichte Verletzungen.