97 Millionen Euro für Heizkosten von Wohngeldberechtigte

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ab Montag wird in Nordrhein-Westfalen der vom Bundestag beschlossene Extra-Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger ausgezahlt. Das kündigte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag in Düsseldorf an.

Von dpa