A 3 bei Autobahndreieck Köln-Heumar nachts gesperrt

Wegen Umbauarbeiten bleibt die Autobahn 3 nachts unmittelbar am Autobahndreieck Heumar in Köln zeitweise voll gesperrt. Von Donnerstag, 29. Juli, bis Freitag, 30. Juli könnten die Spuren in Richtung Frankfurt von 22 Uhr bis 5 Uhr nicht befahren werden, teilte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) mit. Auch von Freitag, 30. Juli, bis Samstag, 31. Juli, komme es von 22 Uhr bis 6 Uhr zur Sperrung unmittelbar vor dem Autobahndreieck. Es gebe eine Umleitung über die A 59 in Richtung Bonn und weiter über die A 560. «Grund für die nächtlichen Vollsperrungen sind vorbereitende Arbeiten zur Herstellung einer Mittelstreifenüberfahrt», schrieb die DEGES am Donnerstag.