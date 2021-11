A3: Stau nach Unfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Ratingen (dpa/lnw)

Bei einem Unfall am Autobahnkreuz Breitscheid bei Ratingen ist am frühen Montagmorgen ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Die A3 in Richtung Köln sei gesperrt worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Autofahrer sollten den Bereich nach Möglichkeit weiträumig umfahren. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, sei noch nicht abzusehen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Von dpa