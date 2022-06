A4 bei Köln an drei Wochenenden gesperrt: Neue Fahrbahn

Köln (dpa/lnw)

Autofahrer im Rheinland müssen an drei Wochenenden im Juni und Juli im Süden Kölns mit Umleitungen und längeren Fahrzeiten rechnen. Auf der Autobahn 4 in Richtung Aachen kommt es zwischen dem Autobahndreieck Köln-Heumar und Köln-Poll zu Vollsperrungen. Die Fahrbahn muss auf rund drei Kilometern kurzfristig aus Sicherheitsgründen erneuert werden, wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte. Um die Belastung gering zu halten, werden die Arbeiten auf drei Zeiträume verteilt. Betroffen ist am ersten Wochenende (10.6.) auch die A3 (Oberhausen-Frankfurt). Weitere Sperrungen gibt es vom 15. bis 19. Juni und 1. bis 4. Juli.

Von dpa