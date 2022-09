A43 zwischen Herne und Recklinghausen am Wochenende gesperrt

Herne (dpa/lnw)

Die A 43 zwischen Herne und Recklinghausen wird an diesem Wochenende wegen Brückenarbeiten voll gesperrt. Die Maßnahme beginnt am Freitagabend um 21.00 Uhr und endet am Montagmorgen um 05.00 Uhr. Sie gilt zwischen dem Autobahnkreuz Recklinghausen und Herne-Eickel in beiden Fahrtrichtungen. Damit sei es auch nicht möglich, von der A42 am Kreuz Herne auf die A43 Richtung Wuppertal zu fahren, wie die Autobahn GmbH ankündigte. Eine großräumige Umleitung verläuft über die A40, die A45 und die A2.

Von dpa