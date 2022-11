A44 nach Sperrung wieder frei

Aachen (dpa/lnw) -

Die Vollsperrung auf der Autobahn 44 zwischen der belgischen Grenze und der Anschlussstelle Aachen-Brand in Fahrtrichtung Köln ist wieder aufgehoben. Das teilte die Autobahn-Gesellschaft am Dienstagmorgen mit. Den Autofahrern in Richtung Düsseldorf stehe im Baustellenbereich zwischen dem Grenzübergang Lichtenbusch und der Anschlussstelle Aachen-Brand jedoch nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Von dpa