A44 wird bei Unna am Wochenende gesperrt

Die Autobahn 44 ist am Wochenende bei Unna wegen eines Brückenabrisses gesperrt - mit Start am Samstag um 20.00 Uhr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreuz Dortmund-Unna und der Anschlussstelle Unna-Ost bis Montag (13. Juni) um 5.00 Uhr. Eine Umleitung ist laut Westfalen-Niederlassung der Autobahn GmbH ausgeschildert und führt über die A2 sowie die A445 und die B63.

Grund der Vollsperrung: Eine Brücke über der A44 bei Unna muss neu gebaut werden, am Wochenende steht der Abriss des alten Bauwerks an. Während der Arbeiten am Neubau sollen an der Brücke aber in beiden Fahrtrichtungen drei Fahrstreifen bestehen bleiben.