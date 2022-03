A45-Sperrung: Strukturhilfen von 50 Millionen Euro

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für Unternehmen in der Region, die Einbußen wegen der Sperrung der maroden A45-Brücke bei Lüdenscheid haben, hat das Land Zuschusskredite und 50 Millionen Euro Strukturfördergelder in Aussicht gestellt. Wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Düsseldorf mitteilte, sollen den von Umsatzeinbußen und Kostensteigerungen betroffenen Unternehmen zwei Unterstützungsmöglichkeiten offen stehen.

Von dpa