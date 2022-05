A45 zwischen Lüdenscheid und Hagen bis Dienstag gesperrt

Hagen/Lüdenscheid (dpa/lnw)

Wegen einer turnusmäßigen Überprüfung wird die Talbrücke Brunsbecke auf der Autobahn 45 zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord von diesem Freitag (22.00 Uhr) an über das gesamte Wochenende voll gesperrt. Erst am kommenden Dienstag (5.00 Uhr) soll die Brücke in beiden Richtungen wieder voll befahrbar sein. Das teilte die Autobahn GmbH, Niederlassung Westfalen, mit.

Von dpa