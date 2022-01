Abbiegeunfall mit Lkw und Auto in Moers: Drei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto in Moers (Kreis Wesel) sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer habe nach links auf die Autobahn 42 abbiegen wollen und dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Wagens einer 62-Jährigen missachtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden Fahrzeuge seien am Mittwochabend frontal zusammengeprallt. Die beiden Fahrer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Eine 25-jährige Beifahrerin aus dem Auto wurde leicht verletzt. Sowohl die Straße als auch die Abfahrt der A42 waren zeitweise voll gesperrt.