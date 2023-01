Abgetrennter Kopf vor Bonner Gerichtsgebäude: Urteil

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

In einem Prozess um den abgetrennten Kopf einer Leiche, der im Juni 2022 auf den Eingangsstufen des Bonner Landgerichts abgelegt worden war, soll am Freitag ein Urteil gesprochen werden. Dem 39-jährigen Angeklagten wird nicht nur die Störung der Totenruhe, sondern auch Verletzung des Pietätsgefühls von Passanten vorgeworfen. Der Staatsanwalt hat zweieinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung hat auf Freispruch plädiert. Der Fall hatte im Sommer bundesweit Aufsehen erregt.

Dem 39-Jährigen, der auf der Straße lebt und im Bonner Drogenmilieu verkehrte, wird vorgeworfen, den Kopf seines bereits gestorbenen Freundes mit dem Messer abgetrennt zu haben. Danach steckte er das Leichenteil laut Anklage in eine große Umhängetasche und ging damit zu Fuß zum Gerichtsgebäude, wo er den Kopf am Eingangsportal ablegte. Anschließend setzte er sich mit der Tasche auf die gegenüberliegende Straßenseite.

Später führte er die Ermittler direkt zum Torso seines verstorbenen Freundes, der in der Nähe eines Biergartens in einem Schlafsack lag. Die Obduktion ergab, dass der 44-Jährige zuvor an einer schweren Krankheit gestorben war. Zu den Vorwürfen hat der Angeklagte im Prozess geschwiegen.