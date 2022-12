Abgetrennter Kopf vor Landgericht: Angeklagter schweigt

Bonn (dpa)

Der Fall sorgte im Sommer bundesweit für Aufsehen. Ein Mann soll den abgetrennten Kopf einer Leiche vor dem Gerichtsgebäude abgelegt haben. Zum Prozessauftakt hat der Angeklagte am Montag zu den Vorwürfen geschwiegen. Dem 39-Jährigen wird in dem Verfahren die Störung der Totenruhe vorgeworfen. Damit habe er zudem das Pietätsgefühl von Passanten verletzt, erklärte der Staatsanwalt am Montag. Der Kopf soll einem an einer Krankheit gestorbenen Freund des Mannes aus der Drogenszene gehört haben.

Von dpa