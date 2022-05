Abi im Safe: Feuerwehrleute helfen als Panzerknacker

Aus dem Euregio-Gymnasium sei am Freitag ein ungewöhnlicher Hilferuf eingegangen, berichtete die Feuerwehr. Das Zahlenschloss des Tresors war defekt, die Tür «unumgänglich verriegelt». An die Abitur-Klausuren war kein Herankommen. Feuerwehrkräfte rückten an - und dem Safe mit technischem Gerät so zu Leibe, dass er die Unterlagen freigab. Die Schüler konnten ihre Klausuren mit einstündiger Verspätung noch rechtzeitig schreiben, hieß es. Der Jubel der Lehrerschaft sei den Rettern sicher gewesen.