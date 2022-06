Abifeier außer Kontrolle: 19-Jähriger in Polizeizelle

Schwerte (dpa/lnw)

Ein 19-Jähriger hat bei einer aus dem Ruder gelaufenen Abifeier in Schwerte (Kreis Unna) am vergangenen Wochenende einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem die Polizei in der Nacht zum Samstag zwei Mal wegen sexueller Belästigung und wegen Hausfriedensbruchs zur Abifeier in der «Rohrmeisterei», einem Industriedenkmal mit Gastronomie, gerufen worden war, kam es dann noch zu einem dritten Party-Einsatz.

Von dpa