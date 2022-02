Abschied geklärt, Zukunft offen: Klos vor Neubeginn

Bielefeld (dpa/lnw)

Wohin die Reise nach elf Jahren in Bielefeld am Saisonende führen wird, ist für Arminias Rekordtorjäger Fabian Klos noch völlig unklar. «Ich bin da völlig offen. Ich habe das Bedürfnis, etwas anderes zu machen, eine neue Stadt kennenzulernen, einen neuen Verein», erklärte der 34 Jahre alte Mittelstürmer des ostwestfälischen Fußball-Bundesligisten am Mittwoch. «Ich bin zwar im Herbst meiner Karriere - aber im Frühherbst.»

Von dpa