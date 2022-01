Köln (dpa)

Abwehrchef Rafael Czichos wechselt vom 1. FC Köln in die USA zu Chicago Fire. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit und bestätigte entsprechende Medienberichte. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über die Personalie berichtet. «Als jetzt das Angebot aus den USA kam, habe ich gemeinsam mit meiner Familie entschieden, mir einen Traum zu erfüllen und für die nächsten drei Jahre in die USA zu wechseln», wurde der 31 Jahre alte Vize-Kapitän zitiert.

Von dpa