Abzocke mit Handelsregistereinträgen: 2100 Opfer

Düsseldorf (dpa/lnw)

2100 Betrugsopfer bundesweit, 1,8 Millionen Euro Schaden: Wegen mutmaßlicher Abzocke mit offiziell wirkender Rechnungen für Handelsregistereinträge steht ein 31-Jähriger in Düsseldorf vor Gericht. Dem Mettmanner wird besonders schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. «Er wird vorerst nichts dazu sagen», kündigte sein Verteidiger am Donnerstag an.

Von dpa