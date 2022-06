ADAC: Am zweiten Ferienwochenende drohen noch mehr Staus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Am zweiten Wochenende nach dem Ferienstart erwartet der ADAC in Nordrhein-Westfalen noch mehr Staus und stockenden Verkehr auf den Autobahnen. Besonders voll dürfte es am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag werden, wie der Automobilclub am Dienstag mitteilte. Während NRW bereits in die zweite Urlaubswelle rollt, beginnen am ersten Juli-Wochenende auch in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern die Sommerferien.

Von dpa