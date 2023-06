ADAC: Knapp 300 Kilometer Stau zeitgleich in NRW

Köln (dpa/lnw)

Unmittelbar vor dem Feiertag Fronleichnam ist die Verkehrslage auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen laut ADAC entspannter gewesen als an den langen Wochenenden zuvor. Zwischen 15 und 16 Uhr habe sich am Mittwochnachmittag zwar die Länge der zeitgleichen Staus auf knapp 300 Kilometer verdoppelt, sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein. Das sei aber deutlich weniger als am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt und am Freitag vor Pfingsten. «Wir haben Stand 16 Uhr kein Stauchaos auf den Autobahnen in NRW», betonte er. Stauschwerpunkte seien am Mittwoch die A1, A3 und A40 gewesen.

Von dpa