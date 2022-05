Adeyemi-Berater: Wechsel zu Dortmund auf der Zielgeraden

Dortmund (dpa)

Nach den Verpflichtungen von Nico Schlotterbeck und Niklas Süle rückt der Transfer eines weiteren deutschen Fußball-Nationalspielers bei Borussia Dortmund näher. Karim Adeyemi solle in Kürze beim BVB unterschreiben, berichtete Sport1 am Dienstag. Mit einem Vollzug sei bis Mitte des Monats zu rechnen. «Wir befinden uns in sehr guten Gesprächen mit dem BVB und biegen auf die Zielgerade ein», sagte Adeyemis Berater Thomas Solomon Sport1.

Von dpa