Adventskranz fängt Feuer: Hunderttausende Euro Schaden

Die Kerzen auf einem Adventskranz haben nach ersten Ermittlungen einen schweren Brand in einem Einfamilienhaus in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) ausgelöst.

Die 91-jährige Bewohnerin gab an, dass der Adventskranz Feuer fing, kurz nachdem sie die Kerzen angezündet hatte. Das Feuer breitete sich daraufhin im Haus aus, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Montag. Demnach habe der Nachbar und Enkel der Frau am Sonntagmorgen Rauchgeruch bemerkt. Als er nach dem Rechten sehen wollte, stand bereits das Haus seiner Großmutter in Flammen. Er rettete sie und alarmierte die Feuerwehr. Die Seniorin blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Das Haus brannte nahezu aus und ist nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzen die Behörden auf mehrere Hunderttausend Euro.