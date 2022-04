Ärger in der Schule: Neunjähriger zerkratzt mehrere Autos

Düren (dpa/lnw)

Weil er in der Schule «geärgert» wurde, hat ein neun Jahre alter Junge am Freitag in Düren bei Aachen mehrere Autos beschädigt. Der Nutzer eines betroffenen Fahrzeuges habe am Nachmittag die Polizei gerufen, um sie über die Vorgänge im Stadtteil Birkesdorf zu informieren. Eine Streife habe den Jungen noch vor Ort angetroffen, teilte die Polizei mit.

Von dpa