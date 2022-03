Ärzteverband: Krieg in Ukraine Katastrophe für Kinder

Köln (dpa)

Kinder- und Jugendärzte in Deutschland haben an ihre Kollegen in Russland appelliert, sich für eine «unverzügliche Einstellung» des Krieges in der Ukraine einzusetzen. Die russische Invasion habe viele Kinder und Jugendliche ihr Zuhause gekostet, es seien Verletzte und auch Tote zu beklagen, betonte der Berufsverband BVKJ in Köln. «Mit uns verbundene Ärzte in der Ukraine berichten über Todesopfer und Verletzte, über bombardierte Kinderkrankenhäuser und Kitas», schilderte Verbandspräsident Thomas Fischbach.

Von dpa