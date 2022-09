AfD-Fraktion beantragt U-Ausschuss zu Corona-Maßnahmen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die AfD-Fraktion hat im Landtag die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu den Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen beantragt. «Nie zuvor gab es so tiefgreifende und kollektiv geltende Grundrechtsbeschränkungen. Im Rahmen der Pandemie erleben wir einen Umbruch grundlegender materiell-rechtlicher Maßstäbe», erklärte der AfD-Fraktionsvorsitzende Martin Vincentz vor der Abstimmung über den Antrag, die laut der Tagesordnung am späten Donnerstagnachmittag im Landtag in Düsseldorf geplant ist.

Von dpa