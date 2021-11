AfD NRW plant nach Absagen zwei Landesparteitage im Februar

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische AfD will im kommenden Februar personelle und inhaltliche Weichen für die Landtagswahl im Mai stellen. Die AfD plane am ersten und am letzten Februar-Wochenende zwei Parteitage, sagte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa