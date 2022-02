AfD-Parteitag wählt neue Spitze: Kampfkandidatur möglich

Siegen (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische AfD will auf ihrem Landesparteitag in Siegen ab heute (10 Uhr) einen neuen Vorsitzenden wählen. Bislang zeichnet sich eine Kampfkandidatur zwischen dem Landtagsfraktionsvize Martin Vincentz und dem Bundestagsabgeordneten Fabian Jacobi ab. Der bisherige Landesvorsitzende der rechtspopulistischen Partei, Rüdiger Lucassen, tritt nicht mehr an. Ob es weitere Kandidaten für das Amt an der Parteispitze gibt, entscheide sich erfahrungsgemäß erst im Laufe des Delegiertentreffens, hieß es aus der Partei. Beide bisher bekannten Kandidaten rechnen sich dem eher gemäßigten Lager der rechtspopulistischen Partei zu.

Von dpa