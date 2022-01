AfD-Politiker vor Gericht: Verdacht auf Titelmissbrauch

Neuss (dpa/lnw)

Der Europaabgeordnete Gunnar Beck (AfD) muss wegen des Verdachts des Titelmissbrauchs vor Gericht. Das hat das Amtsgericht in Neuss am Donnerstag angekündigt. Termin der Verhandlung sei der 5. Mai. Das Amtsgericht hatte zuvor einen Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen gegen den 56-jährigen Beck erlassen, gegen den dessen Verteidiger aber Einspruch angekündigt hatte.

Von dpa