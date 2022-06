Aggressiver Mann beleidigt ICE-Gäste, tritt nach Polizisten

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 37 Jahre alter Zugfahrtgast hat in der Nacht zum Samstag ICE-Personal und Bahnpolizei mit seinem aggressiven Verhalten massive Probleme bereitet. Der Mann habe laut einer Meldung der Bundespolizei vom Sonntag Fahrgäste lautstark belästigt und bei einer Fahrkartenkontrolle Bahnmitarbeiter angegriffen. Der Angreifer wurde dann von mehreren Mitarbeitern unter großen Mühen am Boden fixiert. Nach Ankunft des Zuges im Dortmunder Hauptbahnhof habe sich der Mann in der Folge auch vehement gegen die herbeigeeilten Bahnpolizisten gewehrt, trat nach ihnen und sperrte sich auf dem Weg zur Wache gegen die Laufrichtung.

Von dpa