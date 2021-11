Ajax-Trainer ten Hag: «Dortmund ist immer noch Favorit»

Amsterdam (dpa)

Ajax Amsterdam geht trotz des deutlichen Erfolgs vor zwei Wochen gegen Borussia Dortmund mit großem Respekt in das zweite Champions-League-Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mit dem Revierclub. «Für mich ist Dortmund immer noch Favorit. Ich rechne mit einem anderen Dortmund. Sie haben ein gutes Team, und man kann nach dem 0:4 eine Reaktion erwarten», sagte Trainer Erik ten Hag vor dem Abschlusstraining am Dienstagabend in Dortmund. «Wir müssen morgen noch besser sein als in Amsterdam, weil Dortmund sich revanchieren will.»

Von dpa