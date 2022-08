Akkuprobleme bei Bodycams: Ein Drittel der Geräte betroffen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen muss derzeit auf etwa ein Drittel ihrer Bodycams verzichten, weil diese Probleme mit dem Akku haben. Die auffälligen Akkus würden nun sukzessive ausgetauscht, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag mit. Beeinträchtigt oder defekt sind die rund 3000 Geräte demnach an sich nicht. Zuvor hatte der «Express» darüber berichtet.

Von dpa