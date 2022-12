«Aktionstraining» gegen Räumung von Lützerath

Lützerath (dpa/lnw)

Die Aktivisten im Braunkohledorf Lützerath haben ein «Aktionstraining» in dem besetzten Ort angekündigt - um Methoden gegen die bevorstehende Räumung zu schulen. «Wir üben, wie wir die Räumung und den Abriss von Lützerath mit verschiedenen Methoden blockieren können», hieß es in einer Ankündigung am Mittwoch. Das Training soll den Angaben zufolge am 2. Januar stattfinden.

Von dpa