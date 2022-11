Aktuelle Stunde und Sitzung nach Schüssen auf Rabbinerhaus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach den Schüssen auf das ehemalige Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen soll das Thema Antisemitismus am Mittwoch (10.00 Uhr) in einer Plenardebatte im Landtag thematisiert werden. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen haben dafür zusammen mit der Opposition aus SPD und FDP eine Aktuelle Stunde beantragt. Am Freitag soll der Innenausschuss zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Von dpa