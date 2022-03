Alfa Romeo von 1954 zum schönsten Oldtimer in Essen gekürt

Ein Alfa Romeo 1900 C SS Ghia Special von 1954 ist von einer Fachjury auf der Techno-Classica in Essen zum «schönsten Oldtimer» der Ausstellung gekürt worden.

Das teilten die Organisatoren der Leitmesse für historische Fahrzeuge am Freitag mit. Das rote Schmuckstück von Besitzer Eberhard Thiesen ist in Halle 1 auf dem Messegelände zu bewundern. Es ist eines von insgesamt 2700 Exponaten, die von rund 1250 Ausstellern und Clubs aus aller Welt noch bis zu diesem Sonntag in der Ruhrmetropole ausgestellt werden.