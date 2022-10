Alonso wechselt in der Abwehr: Tapsoba auf der Bank

Xabi Alonso geht mit drei Änderungen in sein erstes Champions-League-Spiel als neuer Trainer von Bayer Leverkusen.

Für die gelbgesperrten Robert Andrich und Jeremie Frimpong starten am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Porto Kerem Demirbay und Amine Adli. Im Vergleich zum 4:0 am Samstag gegen den FC Schalke 04 ersetzt zudem Odilon Kossonou in der Abwehr Edmond Tapsoba, der zunächst nur auf der Bank sitzt. Bei den Gästen sitzt der frühere Leverkusener Wendell zunächst auf der Ersatzbank.